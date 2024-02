Umstrittener Straßenname Infotext am Emil-Nolde-Weg wird überarbeitet

Nicht nur in Meerbusch, auch in anderen Städten hat in den vergangenen Jahren die Aufarbeitung von Leben, Denken und Wirken des expressionistischen Künstlers Nolde dazu geführt, dass sein Name im Stadtbild kritisiert wurde. Noldes völkische, antisemitische Einstellung mache ihn für die Ehrung, die ein Straßenname bedeutet, ungeeignet – das wurde in anderen Städten so entschieden. So benannte Mettmann seine Emil-Nolde-Straße um, sie trägt nun den Namen von Franz Marc, ebenfalls Künstler des Expressionismus. Auch in Haan und Göttingen wurden Umbenennungen beschlossen. In Düsseldorf läuft seit Jahren eine Diskussion um zahlreiche Straßen, deren Namensgeber als historisch belastet gelten.