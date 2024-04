Politik in Meerbusch Infotafel am Emil-Nolde-Weg soll beschlossen werden

Verkaufsoffene Sonntage In Meerbusch soll es im Juni zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Geplant sind diese für den 23. Juni anlässlich des Ökomkartes in Lank sowie zum 30. Juni zum Sommermark in Osterath. Im Rahmen dieser Veranstaltungen dürfen die Händler in unmittelbarer Nähe zu eingeschränkten Zeiten öffnen. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert allerdings die Sonntagsarbeit, vor allem bei angestellten Mitarbeitern im Gegensatz zu den Ladeninhabern. Die Gewerkschaften haben einen genauen Blick darauf, dass die Kriterien für einen verkaufsoffenen Sonntag vorliegen – unter anderem dürfen nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung Geschäfte öffnen. Verdi kritisiert die Öffnungen grundsätzlich und hat in der Vergangenheit bereits geklagt. Deswegen hält sich auch die Stadt Meerbusch genau an diese Vorgaben. Die Sonntagsöffnung muss von der Politik beschlossen werden.