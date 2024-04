Studium und Ausbildung Einblick in Berufe der Logistik-Branche

Beim „Tag der Logistik“ können Schüler am Donnerstag, 18. April, die Welt von Transport, Lager & Co. erkunden. Die Berufsorientierung findet zum elften Mal statt und richtet sich an junge Menschen im Rhein-Kreis Neuss. Ausgerichtet wird sie von 9 bis 13 Uhr im Gare du Neuss, Karl-Arnold-Straße 3-5 in Neuss.