Feuerwehreinsatz in Meerbusch : Container in Osterath niedergebrannt

Die Polizei sucht Zeugen des Container-Brands in Osterath. Foto: dpa/Friso Gentsch

Osterath In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni sind auf dem Rudolf-Bartels-Platz in Osterath zwei Container in Brand geraten. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt.

