Gastronomie in Meerbusch : Neue Bar in Büderich

Stanislav Husemann hat vor etwa drei Monaten in Büderich „B. For – Kitchen & Bar“ in Büderich eröffnet. Foto: RP/Christoph Baumeister

Büderich Inhaber Stanislav Husemann möchte seine Gäste im neuen „B. For – Kitchen & Bar“ an der Düsseldorfer Straße nicht nur mit Drinks, sondern auch mit Crossover-Küche und Live-Musik verwöhnen. Noch gilt die Bar als Geheimtipp.

Die Küche und Kultur einzelner Länder zu verstehen, typische Elemente daraus zu erkennen und sie anschließend neu zu verbinden – das ist die Crossover-Küche, die Stanislav Husemann seit kurzer Zeit im „B. For – Kitchen & Bar“ an der Düsseldorfer Straße 20a in Büderich anbietet.

Dazu beitragen soll beispielsweise regelmäßige Live-Musik – Jazz, Blues und Singer/Songwriter mit Gitarre und Saxophon – und dazu passende Drinks und Cocktails. „Ich möchte mit meinem Laden die Barkultur nach Meerbusch bringen“, sagt Husemann, der ein wahrer Meister seines Fachs ist. Während seines Architekturstudiums lernte er in verschiedenen Locations in St. Petersburg, aber auch im Düsseldorfer Rheinturm , wie man die Spirituosenflaschen gekonnt kreisen lässt und den Shaker akrobatisch schüttelt. Auf der Getränkekarte finden sich zahlreiche außergewöhnliche Kreationen, die Klassiker fehlen hingegen größtenteils. „Ich experimentiere sehr gerne. Daher hoffe ich, dass sich meine Gäste von der Karte inspirieren lassen und neue Sachen ausprobieren“, sagt Husemann. Wenn jemand einen gängigen Drink oder Cocktail haben möchte, bereite er dieser aber selbstverständlich genauso gerne zu.

Pandemie in Meerbusch : Neue Corona-Testzentren in Büderich

Service in Meerbusch : Bis auf weiteres ist nur das Bürgerbüro in Büderich geöffnet

In Meerbusch hatte sich der gebürtige Kasache bereits einen Namen mit dem „Rapunzel“ in seinem aktuellen Wohnort Lank-Latum gemacht. Knapp drei Jahre lang betrieb er gemeinsam mit seinem Schwager Imad Mohamed das Bistro, das im Herbst die beiden neuen Pächter Marion und Mark Linden übernahmen. Auf das aktuelle Objekt in Büderich, in dem vorher das japanische Restaurant Hoshino beheimatet war, hatte Husemann schon seit mehreren Jahren ein Auge geworfen.