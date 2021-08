Serie Hofläden in Meerbusch : Von Riesen-Zucchini und dem Segen für die Kräuter

Katharina und Willi Davids bauen auf ihren Feldern verschiedenes Gemüse und viele Salatsorten an. Foto: Anke Kronemeyer

Büderich 150 Jahre alt ist der Bauernhof an der Lötterfelder Straße in Büderich, seit mehr als 30 Jahren betreiben Katharina und Willi Davids ihren kleinen Hofladen. Das meiste, was sie dort verkaufen, bauen sie selbst an, einzelnes Obst oder Gemüse wird in der Region dazu gekauft. Mitte August werden auf dem Hof bei einem traditionellen Gottesdienst wieder die Kräuter gesegnet.