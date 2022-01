Handel in Meerbusch : Verkaufswagen tourt durch Bösinghoven

Bösinghoven Mit einem mobilen Angebot will die Marktbäckerei Born die Bürger mit Fleischerzeugnissen, Backwaren und anderen Lebensmitteln und Spezialitäten versorgen. Immer mittwochs hält das Fahrzeug an verschiedenen Stellen im Dorf.

Seit es nach mehreren Versuchen in Bösinghoven kein stationäres Angebot für Lebensmittel und Backwaren mehr gibt, sind die Einwohner gezwungen, sich ins Auto zu setzen – selbst wenn vielleicht nur das Brot ausgegangen ist. Denn auch der Hofladen Seibt liegt für viele zu weit abgelegen, um zu Fuß oder mit dem Rad dort die Einkäufe zu erledigen. Der Wagen der Marktbäckerei Born mit der Aufschrift „Original Eifeler Landbrot“ will nun seit einigen Monaten diese Lücke füllen.

Die Resonanz auf das mobile Angebot ist für den Händler allerdings noch nicht zufriedenstellend. Liegt es an den Verkaufszeiten oder eher an dem noch zu geringen Bekanntheitsgrad? Skubic hält jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr auf seiner Route durch Bösinghoven an verschiedenen Stellen, auf Wunsch auch vor der eigenen Haustür eines Kunden. „Ich komme aus Niederkrüchten, wo die Ware aus der Eifel zwischengelagert wird“, informiert Skubic. Denn viele der Backwaren werden von der Prümtaler Mühlenbäckerei aus der Eifel produziert. In der eigenen Mühle wird das Korn aus der Region frisch gemahlen und nach traditionellen Rezepturen gebacken. Viele Fleisch- und Wurstwaren kommen von einem Eifeler Metzger aus Müllenborn.