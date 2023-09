Extremsportler in Meerbusch In 13 Tagen mit dem Bike von Sylt zur Zugspitze

Philip Mes hat das nächste Abenteuer hinter sich gebracht: Eine Deutschland-Tour auf dem Gravelbike – beginnend in Sylt und endend auf der Zugspitze. „Ich wollte immer schon mal, Deutschland mit dem Rad durchqueren. Jetzt habe ich mich recht spontan dazu entschlossen, das Ganze anzugehen“, berichtet Mes. Über die gesamten 13 Tage begleiteten ihn äußerst widrige Bedingungen „Eigentlich hatte ich mir ausgemalt, die meiste Zeit in Shorts und im T-Shirt zu fahren – schließlich war ja Sommer. Daraus wurde aber nichts. Es war windig, regnerisch und teils richtig kalt“, erzählt Mes. Er begann die Tour im Norden von Sylt. Statt wie geplant zu Beginn am Strand entlangzufahren, musste Mes auf die Wattseite ausweichen. „Es war so stürmisch, dass ich direkt am Meer weggeweht worden wäre.“