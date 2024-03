Bildung in Meerbusch Schüler entdecken die Fotografie

Als Verantwortliche für das Kulturprogramm im Küsterhaus sagt Isabelle von Rundstedt: „Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Anfrage von Christian Dölls erhielt. Es ist mir wichtig, dass das Küsterhaus als Kulturstätte in Meerbusch richtig ankommt und verankert wird – sowohl bei der Jugend als auch bei den Eltern.“ Wenn die Schulleiter diese Ausstellungsfläche wahrnehmen, dann laufe alles in die richtige Richtung, freut sich Isabelle Rundstedt. „Deshalb haben wir das auch möglich gemacht – obwohl das Programm im Alten Küsterhaus jetzt eigentlich in der Osterpause ist.“ Schließlich hätten es die Fotografien, die nicht mal eben in drei Sekunden mit dem Handy entstanden seien, verdient, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.