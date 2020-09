Bombenfund in Meerbusch : Ab 17 Uhr Bombenentschärfung im Stadtteil Osterath

Am Mittwoch wurde in Osterath eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Foto: Wolfgang Miller

Osterath Im Meerbuscher Stadtteil Osterath ist am Mittwochmittag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wird ab 17 Uhr entschärft. Betroffene Anwohner werden evakuiert. Straßen werden großräumig abgesperrt.

Bei Bauarbeiten an der Meerbuscher Straße in Osterath ist am Mittwochmittag eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe, die etwa zweieinhalb Meter tief in der Erde liegt, wird am Mittwoch gegen 17 Uhr von Fachleuten des Kampfmittelräumdienstes entschärft. Am Nachmittag begann die Evakuierung des unmittelbaren Fundortumfeldes. Unter anderem mussten der nahe gelegene Edeka-Markt, eine Tankstelle, die Gewerbebetriebe der Alten Seilerei sowie Wohnhäuser im Bereich des Gladiolenwegs und der Kornstraße geräumt werden. Schulen und Kitas wurden frühzeitig informiert, alle Kinder rechtzeitig von ihren Eltern abgeholt.