Natur : Die Altrheinschlinge und das Klima

In dem Naturschutzgebiet arbeiten die Biologische Station und Ehrenamtler daran, dass seltene Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum bewahren. Doch im Feuchtgebiet machen sich auch die langen Trockenzeiten bemerkbar.

Wenn Michael Stevens sein Auto auf dem kleinen Wanderparkplatz in Strümp abstellt, dann holt er aus dem Kofferraum erst einmal die hohen Gummistiefel raus. Das Naturschutzgebiet Ilvericher Altrheinschlinge ist abseits der Wege sumpfiges Gelände. „Das Grundwasser aus der Umgebung zieht flächig zum Rhein hin“, erklärt der Leiter der Biologischen Station im Rhein-Kreis-Neuss den nassen Untergrund. Vor etwa 7000 Jahren floss hier ein Nebenarm des Rheins in einer Schleife. Als er später verlandete, blieb im alten Flussbett das Feuchtgebiet zurück. „In dieser Vollständigkeit ist das einmalig am Niederrhein“, sagt Stevens. Von seinem Namen „Die Meer“ stammt auch der Name der Stadt Meerbusch. Vom Flugzeug aus, erzählt Stevens, könne man auch offene Wasserflächen mit Schilf in dem Gebiet sehen. Während große Teile des südlichen Areals in Privatbesitz sind, befindet sich das nördliche Gebiet in städtischer Hand.