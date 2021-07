Bauen in Meerbusch : Bauboom: Stadtgestaltung soll mehr Gewicht bekommen

Meerbusch Investoren sollen bei Fragen der Gestaltung eine Ansprechpartnerin erhalten, die Empfehlungen gibt. Darüber hinaus werden rechtsverbindliche Vorgaben entwickelt.

(stz) Neubauten in Meerbusch sorgen häufig für kontroverse Diskussionen. Oft sind Bürger, aber auch Politiker unzufrieden mit den Plänen, weil sie finden, dass sich die neuen Häuser nicht genügend in das Umfeld einfügen. Künftig soll der Bereich Stadtgestaltung im Bauamt eine größere Rolle spielen. Im Planungsausschuss stellte die Verwaltung vor, auf welchem Wege die Gestaltung besser durch die Stadt gelenkt werden kann. Dazu soll im Bauamt eine Architektin, die bislang in der Bauaufsicht tätig war, an einer neu geschaffenen Position für Fragen der Stadtgestaltung Ansprechpartnerin sein.