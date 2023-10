Fachkräftemangel in Meerbusch IHK vermittelt Arbeitskräfte mit Behinderung

„Ich war sehr froh, endlich einen Mitarbeiter mit den passenden Fachkenntnissen gefunden zu haben, der super ins Team passte“, sagt Florian Weerts, „aber ich war dann doch verunsichert, als sich kurz vor Vertragsabschluss herausstellte, dass er eine Schwerbehinderung hat.“ Hilfesuchend wandte sich der Unternehmer an die IHK mit der Frage, was in diesem Fall zu beachten sei.