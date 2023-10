Igelfreund Maximilian Kraiger „Igel haben keine Lobby“

Maximilian Kraiger Ich habe seit zwanzig Jahren Igel in meinem Garten, habe dort auch schon viele gerettete Tiere ausgewildert. Und die Not ist groß. Wenn man kranke, verletzte Tiere sieht, geht das schon an die Substanz. Ich musste einfach helfen – denn Igel haben ja keine Lobby.