Gastronomie in Meerbusch Ein fast regionaler Hummer für das Ratatouille in Büderich

Das Ungewöhnliche an diesem Hummer, der nun auch den Meerbuscher Gästen serviert wird: Er lebt mit zahlreichen Artgenossen in der Unterwasserwelt des niederländischen Nationalparks. Das erste Exemplar wird zum Auftakt der Hummersaison bei einer Benefiz-Auktion symbolisch versteigert, bevor die Köche dann ihren Hummer für ihre Restaurants kaufen können. Keshvari ist Stammgast bei dieser Saisonauftakt-Versteigerung, bestellt die weiteren Krustentiere dann aber bei Zeelandia in Willich, damit immer wieder frische Tiere in seiner Restaurantküche landen. Die am Ende rund 700 Gramm schweren Hummer bleiben drei bis fünf Jahre im Wasser, bevor sie in den Töpfen der Köche und auf den Tellern der Kunden landen.