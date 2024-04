Kurs in Letzter Hilfe Begleitung im Umgang mit dem Tod

Ineke Rockhoff und Annemarie Jankers von der Hospitzbewegung in Meerbusch wollen genau dabei unterstützen. Gemeinsam bieten sie seit April 2023 einen Letzte-Hilfe-Kurs an. „Bei der Ersten Hilfe geht es um Leben, bei der Letzten Hilfe geht es um Tod“, erklärt Jankers. Und so werden in dem Kurs alle Themen rund ums Sterben abgedeckt. Es werden Maßnahmen vermittelt, wie Angehörige Sterbende begleiten können, aber auch über Möglichkeiten zur praktischen Versorgung wird informiert. „Auch ganz normale Fragen, die einen eben beschäftigen“, werden thematisiert, sagt Jankers. So möchten Angehörige gerne erkennen können, wenn ein geliebter Menschen dem Tode nah ist.