Bürgerservice in Meerbusch : Postbankfiliale Büderich nur eingeschränkt geöffnet

Büderich Mehrere Mitarbeiter sind derzeit krank. Ein Zusammenhang mit der geplanten Schließung der Filiale an der Moerser Straße im Frühjahr besteht jedoch nicht. Kunden sollen auch in den kommenden Wochen Aushänge beachten.

Viele Büdericher waren in den vergangenen Tagen verärgert. Sie wollten in der Postbankfiliale an der Moerser Straße 19 ein Paket abholen, Einschreiben abgeben oder Briefmarken kaufen – doch all das war nicht möglich. Denn die Filiale war kurzfristig die ganze Woche über geschlossen worden.