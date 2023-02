Gesundheit in Meerbusch Hoffen auf einen Assistenzhund für Frieda

Nach der vorsorglichen Absolvierung eines Reanimationskurses für Säuglinge und Kinder wurden die Schweidtmanns nach sechs Wochen entlassen. Im Gepäck: Ein Überwachungsmonitor zur Kontrolle der Sauerstoffsättigung in Friedas Blut und eine Überweisung an das Universitätsklinikum in Düsseldorf zur weiteren Diagnostik. Doch auch dort waren die Experten bald mit ihrem Latein am Ende. Die Vermutung eines genetischen Defekts lag auf der Hand, die Identifizierung gestaltete sich aber als schwierig, da immer nur auf einen konkreten Verdacht getestet werden kann und die Krankenkasse nur genau einen Gentest im Jahr zahlt, „da wären wir also, wenn Frieda in Rente geht noch nicht durch gewesen,“ so die Eltern resigniert.