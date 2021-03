Stadtplanung in Meerbusch : Hitzige Debatte um Rathauspark

Stadtplanung in Meerbusch

Die Mauern am Rathauspark sollen abgerissen werden. Für den Käufer des Pfarrhauses soll am Rande des Eingangsbereichs des Parks eine Zufahrt geschaffen werden. Foto: ena

Osterath Grüne und SPD sind empört über das Vorgehen der Ratskoalition von CDU und FDP. Um der Kirche den Verkauf des Pfarrhauses in Osterath zu erleichtern, soll die Stadt eine kleine Fläche des Eingangsbereichs an die Kirche veräußern.

Um den Osterather Rathauspark ist heftiger Streit in der Meerbuscher Politik entbrannt. Losgetreten wurde er, als die Parteien im Haupt- und Finanzausschuss ihre Vorschläge für den Haushalt 2021 einbrachten. Stein des Anstoßes ist ein Antrag der CDU zur Verschönerung des Rathausparks in Osterath. Für Ärger sorgte nicht die von Jonas Kräling vorgetragene Erklärung, zwei Mauern und eine unansehnliche Fahnenstange sollten entfernt werden. Empörung löste vielmehr die schriftliche Erklärung des Antrags aus: „Durch den Verkauf einer Teilfläche (ca. 17 m 2 , um dem Haus Hochstr. 13 eine Stellplatzzufahrt zu ermöglichen) bietet sich die Möglichkeit, die unansehnliche Eingangssituation zum Rathauspark zu gestalten.“

Die Reaktion der Grünen: „Das ist indiskutabel. Klüngel hoch drei,“ stellte Fraktionschef Jürgen Peters klar. Sein Fraktionskollege Joachim Quass legte nach: Es gehe nicht an, so zu tun, als sei es zur Verschönerung des Rathausparks nötig, ein Teilstück davon zu verkaufen. Das eine habe überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Ein undurchsichtiges Vorgehen, kritisierte auch SPD-Fraktionschefin Nicole Niederdellmann-Siemes. „Warum teilt man uns nicht mit, dass eine Fläche des Parks verkauft werden soll? Dann kann man offen darüber reden.“

Kommunalpolitik in Nettetal

Kommunalpolitik in Nettetal : CDU-Fraktion wünscht sich einen Feierabendmarkt

Politik in Viersen

Politik in Viersen : Breite Mehrheit für Viersener Haushalt 2021

Hintergrund der Auseinandersetzung: An den Rathauspark grenzt an der Hochstraße 13 das alte Pfarrhaus der katholischen Gemeinde. Das denkmalgeschützte Haus steht seit vorigem Sommer zum Verkauf, nachdem die Caritas ihre Pläne aufgegeben hatte, in dem Gebäude eine Wohngemeinschaft für demente Menschen einzurichten. Zu weit lagen die finanziellen Vorstellungen von Caritas und der Kirchengemeinde auseinander. Das Scheitern des Projekts wurde damals allgemein bedauert.