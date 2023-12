Meerbusch historisch Weihnachten bei Hildegunde

Zum Glück hatten die Eltern Wert darauf gelegt, dass ihre Töchter zumindest Lesen lernten. Jetzt ist das Buch ein treuer Begleiter der Familie an tristen Wintertagen und wird an den Sitzbänken in einer Fensterlaibung studiert. Nur hier reicht das Licht aus, das allerdings nur trübe durch die Pergamentscheiben dringt. Glas, dafür reicht es in Meer nun doch nicht und auch die Kerzen sind zwar besser als die Talglichter in den Bauernkaten, aber Helligkeit verbreiten sie alleine eben auch nicht. Aber immerhin werden seit Weihnachten die Tage auch wieder länger, so dass der Frühling nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Zuvor aber droht mit dem Januar noch der kälteste Monat des Jahres und den wartet man in den behaglichen Räumen der Meerer Burg ab. Nicht auszudenken, wenn alle in dem engen Wohnturm in der Motte unten im Sumpf hätten hausen müssen.