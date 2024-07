Historisches aus Meerbusch Warum ein Büdericher 1843 von einem neuen Bein schwärmte

Werbung hat nicht immer so ausgesehen wie heute. Ganz ohne moderne Medien war Mund-zu-Mund-Propaganda das wirkungsvollste Mittel und so berichtete der Büdericher Wilhelm Schumacher in der „Düsseldorfer Zeitung“ vom 12. April 1843 und im „Düsseldorfer Kreisblatt und Anzeiger“ vom 14. April 1843 überschwänglich von den Künsten des Heinrich Brand.