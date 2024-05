Meerbusch historisch Wie man vor 250 Jahren einen Hof kaufte

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das Kloster allerdings nach mehreren Kriegen, die auch den Niederrhein nicht verschonten, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. So wurden bereits 1779 der Backer Hof in Lank, ein Sechstel des Koteshauser Hofes in Büderich und des Hessels Erbes in Strümp verkauft. Aus dem Erlös erwarben die Trappisten den Stader und den Leibsdorfer Hof am Katzbach.