Meerbusch historisch Wirtshausschlägerei mit tödlichem Ausgang

Wohl in einem Anfall von Übermut schüttete jedenfalls ein Unbekannter Niclas Schieffers einen Schwall warmen Wassers von hinten in den Nacken. Der wirbelte herum und gab dem Nächststehenden, unserem späteren Opfer, ein paar kräftige Ohrfeigen. Sofort entstand ein allgemeiner Tumult. Dabei biss der Sohn des Strümper Bauern Voos dem Kierster Schmied Heirich Cremer in den Finger, der diesen darauf beschimpfte: „Du bist noch schlimmer als ein Hundt“. Das heizte die Stimmung weiter an, so dass aus der nahen Scheune Heinrich Peiffer zu dem „Hauß voller Gezänck und Durcheinandelaufens“ gelockt wurde. Der zwölf bis 15-jährige Schweinehirt vom Strümper Münkshof – er kannte sein Alter selbst nicht so genau – war mit dem Knecht Schieffer dorthin gekommen, aber nicht ins Wirtshaus gegangen. Als er die Schlägerei sah, hatte er Angst, „daß ihme in diesem Tumult auff die blosse Füß getrotten werden möge“, und machte sich in den Baumgarten aus dem Staub. Von dort konnte er – allerdings nur ungenau – die folgenden Ereignisse beobachten. Wilhelm Schütz und Görgen Müller dagegen machten sich daran, die Auseinandersetzung zu schlichten, was offenbar auch gelang. Im Anschluss wurde Hollendunck, wohl als der Auslöser der Schlägerei zur Türe hinaus geworfen und landete neben dem Brunnen im Dreck.