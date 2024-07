Meerbusch historisch Der Streit um die Jauche

Lange blieben beide Seiten im Planungsstadium stecken. Letztlich siegten in Büderich nach langen Verhandlungen die Interessen der wirtschaftlichen Effektivität. Im März 1958 beschloss die Lokalpolitik, doch mit der Landeshauptstadt zusammenzuarbeiten und Büderich an das Ilvericher Klärwerk anzuschließen. In den folgenden Jahren wurde das Großprojekt konkret – und die Lage spitzte sich auch in Düsseldorf zu. Dort hieß es in einem Brief aus dem November 1961 an den Kreis Grevenbroich: „Durch die ungenügende Kanalisation und die fehlenden Kläranlagen hat die Verschmutzung der Gewässer hier einen Umfang angenommen, der nicht länger hingenommen werden kann. Die Öffentlichkeit ist gesundheitlich ernstlich gefährdet.“ In den folgenden Jahren wurden zusätzlich neue Gesetze erlassen, die die Gemeinden zum Schutz der Umwelt durch Klärung und Aufbereitung der Abwässer verpflichtete.