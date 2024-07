Meerbusch historisch Der Fälscher von Osterath

Mit einem angeblichen Kapital von 1200 Mark machte er sich 1873 als Kaufmann selbstständig. Zusammen mit dem Ackersmann Gustav Ploenes stellte er zunächst Ziegelsteine her. Kurz darauf handelten die beiden erfolgreich auch mit Baumaterialien, Kohle und Düngemitteln. Beide profitierten zunächst vom Gründerboom nach der Reichsgründung von 1871. Als dann aber kurz nach der Gründung des Handelsunternehmens die Gründerkrise auch Osterath erreichte, geriet das Geschäft in Schwierigkeiten, welche durch Wechsel behoben werden sollte. Zum Zeitpunkt des Bankrotts standen Ploenes und Mohr mit stolzen 119.000 Mark allein bei der Krefelder Volksbank in der Kreide. In dieser Situation machte sich Mohr am 19. Juli 1877 aus dem Staub und am 18. September musste Ploenes, der in Osterath geblieben war, Insolvenz anmelden. Der Zeitpunkt wurde auf die Flucht des untreuen Geschäftspartners zurückdatiert. Insgesamt standen am Ende Verbindlichkeiten von 200.000 Mark einem Aktiv-Vermögen von 100.000 Mark gegenüber.