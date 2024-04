Meerbusch historisch Den belgischen Besatzern auf der Spur

Zur Geschichte ist Duponcheel schon als Schüler der Robert-Jungk-Gesamtschule in Krefeld gekommen, er informierte sich über den Fachunterricht hinaus und entschloss sich, nach dem Abitur 2015 und einem Auslandsjahr in Belgien, in Düsseldorf Geschichte und Politikwissenschaften zu studieren. Verhalten von Menschen und Politik sowie deren historische Hintergründe faszinieren den passionierten Motorradfahrer schon lange. So ist auch der Ausflug in die Kommunalpolitik zu erklären. In der Jungen Union war er einige Zeit Beisitzer und im Fischelner CDU-Ortsverein hat er die Protokolle des Vorstands geführt.