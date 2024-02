Gastronomie in Meerbusch Sushi und Tradition im Restaurant Haus Meer

Auf den sechs Plätzen an der aus Ahorn-Holz geformten Theke können auch einzelne Gäste oder kleine Gruppen Platz nehmen. Auf jeden Fall wird dort dem Omakase-Konzept entsprochen, bei dem die Gäste Schulter an Schulter sitzen und dem Koch zusehen. Dazu gehört, dass der Koch entscheidet, was er mit kulinarischer Eleganz serviert. Denn „Omakase“ steht für „ich überlasse es Ihnen“. Den Gast erwarten eine Reihe von Sushi-Kreationen, eine Vielzahl an Gängen, für die Jay Lee zum Servieren pro Gast zirka 50 Geschirrteile benutzt. Drei Stunden sollten sich die Gäste für das Menü Zeit nehmen, das pro Person 250 Euro kostet.