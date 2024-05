Lebensmittel und Alltagsgegenstände „Meerbusch hilft“ sammelt Spenden für die Ukraine

Abgegeben werden können die Spenden am morgigen Donnerstag, 16. Mai, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle von „Meerbusch hilft“, Am Plöneshof 2 in Osterath. Eine weitere Möglichkeit, Spenden abzugeben gibt es am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 14 Uhr bei der Firma Akuplanet an der Berta-Benz-Straße 5 in Strümp.