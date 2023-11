Weihnachtszeit in Meerbusch Hier gibt es Weihnachtsbäume zum Selberschlagen

Einen knappen Monat vor dem Weihnachtsfest beginnt der Weihnachtsbaumverkauf in der Region. Auch in diesem Jahr bieten zahlreiche Händler in Meerbusch Tannen, Fichten und andere Nadelbäume aus eigenen Kulturen an, die die Kunden wahlweise selber schlagen oder abholfertig kaufen können. Einige Verkaufsstellen liefern den ausgewählten Baum auf Wunsch auch bequem nach Hause.