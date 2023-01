Gesundheit in Meerbusch Herzwochen klären über Vorhofflimmern auf

An sechs Terminen erklären Herzspezialisten aus der Region für Laien verständlich wichtige Herzerkrankungen. In Meerbusch findet die Informationsverstaltung am Mittwoch, 18. Januar, von 18 bis 20 Uhr im Forum des Mataré-Gymnasiums an der Niederdonker Straße 36 in Büderich statt.