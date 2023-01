Gesundheit in Meerbusch Wenn das Herz chaotisch schlägt

Bereits zum zehnten Mal war die Deutsche Herzstiftung in Meerbusch zu Gast. Bei einer Informationsveranstaltung im Mataré-Gymnasium ging es diesmal um das Thema „Vorhofflimmern“. Begrüßt wurde das Publikum von Michael Haude, dem Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin am Rheinland-Klinikum - Lukaskrankenhaus in Neuss, der auch im Beirat der Stiftung sitzt. Er freute sich, dass Bürgermeister Christian Bommers die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hatte: Dies zeige, wie wichtig diesem das Thema sei. Und es ist in der Tat wichtig.