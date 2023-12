Tennisvereine aus Meerbusch Tennis: Boverts „30er“ ohne Chance beim Spitzenreiter

1. VERBANDSLIGA Die Herren 40 des TC Bovert erkämpften ein 3:3 bei Tabellenführer Stadtwald Hilden. Während Tobias Baumeister (4:6, 6:4, 12:10) und Matthias Finking (6:0, 6:4) ihre Einzel gewannen, mussten sich Jeffrey Dunant (2:6, 4:6) und Jan Güntner (6:7, 3:6) geschlagen geben. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt und mit 1:1 eingetragen. Am 13. Januar (14 Uhr) trifft der TCB auf den ETB SW Essen. Mühelos mit 5:1 setzten sich die Herren 50 des TuS TD 07 Lank bei Schlusslicht Eintracht Duisburg durch. Stefan Sanne (6:4, 6:4), Götz Belde (6:1, 6:4), Matthias Singer (6:4, 6:0), Sanne/Belde (6:1, 6:1) und Thomas Mey/Singer (6:2, 6:2) waren allesamt klar in zwei Sätzen siegreich. In ihrem dritten Spiel haben die Lanker am 14. Januar (13 Uhr) Rochusclub Düsseldorf zu Gast. Im Herren 55-Bereich muss der TV Osterath weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Nach dem 0:6 zum Auftakt in Gladbach zog er mit 2:4 gegen RW Grevenbroich den Kürzeren. Es langte nur zu den beiden Punktgewinnen von Achim Hoss (7:6, 7:6) und Martin Appel (6:3, 6:4). Im Kellerduell am 17. Februar (18 Uhr) bei Jahn Hiesfeld steht der TVO nun unter Zugzwang. In der Parallelgruppe schweben auch die „55er“ des TC Strümp nach dem 2:4 gegen GW Geldern weiter in Abstiegsgefahr. Einzig Jan Heitmüller (6:4, 6:2) konnte sein Einzel für sich entscheiden. Am 13. Januar (14 Uhr) treffen die Strümper auf den HTC SW Neuss.