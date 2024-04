Familien in Meerbusch Helfer für Stadtranderholung gesucht

Gemeinsam Spaß haben und eine schöne Zeit in den Ferien verbringen – das ist bei der Stadtranderholung möglich, die in den beiden ersten Wochen der Sommerferien auf dem Sportplatz an der Pappelallee in Lank stattfindet. Organisiert und durchgeführt wird sie von den fünf städtischen Jugendsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern der Meerbuscher Schulen. Nun steht der Anmeldetermin für den Ferienspaß fest: „Ab dem 29. April, 9 Uhr, können Eltern ihre Kinder unter der Telefonnummer 02159 916577 anmelden“, teilt Stadtsprecher David Burkhardt mit.