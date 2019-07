Niederrheinischer Radwandertag : Radwanderer verlieben sich in Meerbusch

Es war ein Kommen und Gehen auf dem Markt in Lank-Latum. Hunderte von Radwanderer machten den ganzen Sonntag über beim 28. Niederrheinischen Radwandertag Station in Meerbusch.

Hein Tilborghs und July Oort aus Roermond waren geradezu entzückt und gerieten regelrecht ins Schwärmen. „Das ist ja wie in Holland hier, wir fühlen uns direkt wie zu Hause.“ Das Paar war mit dem Auto in Roermond losgefahren, hatte den Wagen in Willich abgestellt und war dann auf Fahrräder umgestiegen und losgeradelt. Erste Station: Lank-Latum in Meerbusch. Dort kamen die beiden sehr entspannt am frühen Vormittag an und genossen erst einmal die nette Atmosphäre mit den vielen Lokalen, die sich allesamt auf die Besucher des gestrigen Radwandertages gefreut hatten.