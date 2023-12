Preisverleihung in Meerbusch Die Jacobsleiter geht an Helga Ebner

Aufgewachsen ist die 79-jährige Preisträgerin in Niedersachsen in einem kleinen Dorf bei Meppen. „Dort habe ich mich wohl gefühlt, weil sich das Leben rund um den Marktplatz abspielte und die Menschen sich kannten“, erzählt sie. Wobei ihre eigene Familiengeschichte nicht ohne Schwierigkeiten ablief. Der Vater war im Krieg geblieben und die Mutter führte ihrer Schwester, die als Lehrerin das Geld verdiente, den Haushalt. Doch trotz der nicht einfachen Umstände machte Helga Ebner das Abitur und begann danach ein Grafik-Design-Studium an der Werkkunstschule in Düsseldorf. „Im Rheinland fühlte ich mich sofort wohl. Die Menschen waren offen und zugewandt,“ berichtet sie. Was sie veranlasste, hierher zurückzukehren, als ihre Ehe mit einem Münchener zu Ende war. Mit ihrem zweiten Mann und zwei Töchtern schuf sie sich ein Nest in Lank-Latum, wo sie schnell heimisch wurde. Das war besonders dem Tennisverein zu verdanken. Viele Freundschaften, die sie dort schloss, halten noch heute und verhalfen ihr dazu, die ‚eingeborenen‘ Lanker näher kennenzulernen. „Jeden Freitag traf man sich in der Traditionsgaststätte „Breuers-Schierkes“ an der Theke“, erinnert sie sich. So lernte sie Franz-Josef Radmacher, Franz Jürgens, Werner Forsen und viele andere kennen. Ein Thema war immer mit dabei: Was ist im Dorf los? Wie können wir etwas für die Heimat tun? Das fesselte die Jubilarin. Und als ihr die Frage gestellt wurde, ob sie nicht in den Heimatkreis eintreten wolle, stimmte sie zu. „Das war meine beste Idee“, sagt sie heute. Denn Lank ist zu ihrer Heimat geworden. Das Dorf bietet ihr die Lebensweise, die ihr zusagt. Man kennt sich, man trifft sich, man feiert zusammen.