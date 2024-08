Verein aus Meerbusch unterwegs Heimatkreis Lank spendet große Kerze in Kevelaer

Angekommen in Kevelaer besuchte die Gruppe dann die Kerzenkapelle. In dieser Kirche befinden sich hunderte, von Pilgergruppen mitgebrachte Kerzen sowie Gedenk- und Dankestafeln. Karl-Heinz Thelen, der Leiter der Werkgruppe im Heimatkreis Lank und Organisator der Seniorentour, setze mit seinem Team in diesem Jahr eine lang gehegte Idee in die Tat um: „Zu Ehren der ‚Trösterin der Betrübten‘ spendete der Heimatkreis Lank eine große, prächtig verzierte Gedenkkerze“, heißt es vom Heimatkreis. Pfarrer Heiner Innig aus dem Team Kevelaer habe sie zuvor gesegnet. Zusammen mit der Lanker Seniorengruppe und Gästen feierte Pfarrer Innig dann im Anschluss auch eine Messe, die die Lanker später als stimmungsvoll beschrieben.