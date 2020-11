Meerbusch : Verleihung der Jacobsleiter abgesagt

Lank-Latum Die diesjährige Preisträgerin Käthe Schneider kann in diesem Jahr nicht ausgezeichnet werden. Zum ersten Mal seit 34 Jahren verschiebt der Heimatkreis Lank die Plakettenverleihung sowie den Nikolausabend auf 2021.

Damit fällt die Übergabe der Plakette „für besondere Verdienste um die Heimatpflege“ nach einem Beschluss von Vorstand und Beirat aus. „Diese Veranstaltung ist jeweils ein Höhepunkt in unserem Programm, mit dem wir uns auch bei allen Unterstützern bedanken. Die Absage tut sehr weh, aber wir müssen den jetzigen Vorgaben gerecht werden“, betont Franz Jürgens. Schließlich wird damit auch eine Tradition unterbrochen: „Die Plakette wird seit 1986 regelmäßig verliehen.“ Dabei sind jeweils rund 120 geladene Gäste in der Teloy-Mühle, um die oder den Ausgezeichneten zu ehren: „Das ist eine aufwendige Sache, ein Team von rund 25 Heimatkreis-Mitgliedern kümmert sich um die Organisation.“

Das bedeutet auch für Käthe Schneider eine Enttäuschung. Sie hat sich als langjährige Schatzmeisterin des Heimatkreises und Aktive in der Pfarrei, im Kirchenchor und in Frauengemeinschaften um die Heimat und das Brauchtum verdient gemacht hat und sollte dafür mit der Jacobsleiter ausgezeichnet werden. Aber alle sind sich einig, dass die Sicherheit vorgeht. Zwischenzeitliche Überlegungen, in einem kleineren Kreis zu feiern oder die Veranstaltung in das Forum Wasserturm zu verlegen, wurden fallengelassen. „Selbst ein ausgeklügeltes Hygienekonzept hätte das nicht gerechtfertigt. Außerdem hat die Stadt alle Kulturräume bis mindestens bis Ende November geschlossen“, ergänzt Franz Jürgens. Also wird die Plakette zum ersten Mal seit 34 Jahren 2020 nicht verliehen: „Käthe Schneider wird 2021 geehrt.“