Heimat in Meerbusch Alte Postkarten erzählen ihre Geschichten

Aktuell wurden jetzt in der Teloy-Mühle einige der im Archiv des Heimatkreises gesammelten historischen Postkarten und auch solche aus der Nachkriegszeit bis heute aus den Orten des ehemaligen Amtes Lank gezeigt: „Zum Auffrischen von Erinnerungen.“ Beispielsweise an das Restaurant „Zur Hasenhütte“ in Langst-Kierst, das ehemalige Haus Niederrhein in Nierst (heute Dormero-Hotel), die ungepflasterte und manchmal vom Rhein-Hochwasser überflutete Hauptstraße durch Lank, die Gaststätte Wilhelm Dammer mit dem beliebten Kinder-Paradies in Bösinghoven, die Fähre, die 1900 mit einem Seil zwischen Langst-Kierst und Kaiserswerth über den Fluss gezogen wurde, die sehr präsenten Straßenbahnschienen, die in Richtung Moers quer durch den Ort verliefen. Und natürlich die Gemeinde selbst, die manchmal dem Kreis Krefeld zugeordnet wurde und oft als „Lank am Rhein oder Niederrhein“ bezeichnet wurde.