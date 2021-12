Heimat Meerbusch : Ein Platz zum Innehalten

Lank-Latum Der Heimatkreis Lank hat an der Gabelung des Waldwegs mit dem Weg zum Herrenbusch ein neues Flurkreuz aufgestellt. Bei der Einweihung wurde das Kreuz von Pfarrer Norbert Viertel gesegnet.

Typisches Novemberwetter mit ausdauerndem Nieselregen empfängt die Mitglieder des Heimatkreises Lank, die an diesem Nachmittag zur Einweihung und Segnung des neuen Flurkreuzes gekommen sind. „Der Niederrheiner an sich hat mit dem Wetter kein Problem“, unkt Franz-Josef Jürgens, Vorsitzender des Vereins, und zieht seine Kapuze tief ins Gesicht, ehe er die Anwesenden begrüßt.

An der Gabelung des Waldwegs mit dem Weg zum Herrenbusch steht nun ein Flurkreuz und lädt alle Vorbeikommenden zur Besinnung ein. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Grabmal der Familie des Schmieds Lingen. „Als die Grabstelle abgelaufen war, sollte der Stein eigentlich entsorgt werden“, berichtet Karl-Heinz Thelen von der Werksgruppe des Heimatvereins. „Doch wir hatten die Idee, daraus ein Flurkreuz zu machen.“

Die Beweggründe zur Aufstellung eines Kreuzes seien vielfältig. Sie seien ein Stück Kulturgut, aber oftmals auch Denkmale. Schon im Mittelalter seien Wegkreuze zur Gefahrenabwehr bei Hagel, Blitz und Donner aufgestellt worden. In der Regel führten Bittprozessionen an ihnen vorbei. „Oft sind Wegkreuze aber auch Gedenkkreuze – wie unser Franzosenkreuz an der Uerdinger Straße“, ergänzt Jürgens.