Wohnen in Meerbusch Heesenhof muss neuen Wohnungen weichen

Nierst · In der kommenden Woche entscheidet der Rat über das neue Wohngebiet Am oberen Feld in Nierst. Der Investor hatte zuletzt die Häuser am Kulenweg zurückgesetzt, damit die Straße künftig breiter werden kann.

15.02.2023, 16:00 Uhr

Auch die Ackerfläche vor dem Heesenhof wird verschwinden. Die Bäume sollen erhalten bleiben. Foto: RP/Dominik Schneider

Der Abbruch vom alten Heesenhof ist besiegelt. Er muss einen neuen Wohngebiet weichen. Im Planungsausschuss nutzte eine Bürgerin aus Nierst die Gelegenheit in der Bürgersprechstunde auf die Bedeutung des Hofs hinzuweisen: „Warum bleibt der Heesenhof nicht in Teilen erhalten?“, wollte sie wissen. Schließlich sei die Anlage um 1700 entstanden. Nicht zu vergessen sei außerdem der Baumbestand. Isabel Briese, Fachbereichsleiterin Stadtplanung, erklärte, das Thema sei mit dem Investor besprochen worden. „Die Bausubstanz wurde so beurteilt, dass der Erhalt nicht wirtschaftlich darstellbar ist“, gab sie ausdrücklich die Sicht des Investors wider.