Gartenanlage in Meerbusch Park von Haus Meer öffnet nicht bei der „Offenen Gartenpforte“

Bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ laden Privatleute die Öffentlichkeit in ihre Gärten ein. In Meerbusch hatte sich der Förderverein Haus Meer für die Aktion an diesem Sonntag, 14. Juli, angemeldet, wollte den Landschaftsgarten nach englischem Vorbild auf dem Gelände von Haus Meer präsentieren, wie es in der Ankündigung des Aktionstages heißt. Nun müssen die Vereinsmitglieder ihre Teilnahme an der „Offenen Gartenpforte“ absagen. Der Eigentümer des Geländes hatte dem Verein im Dezember vergangenen Jahres die Betretungsrechte entzogen. Derzeit laufen Verhandlungen über mögliche Zutrittsregelungen.