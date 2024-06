Politik in Meerbusch Bleibt das Deutschlandticket für Schüler?

In Osterath decken derweil die beiden abzureißenden Wachen an der Hoch- und Insterburger Straße das Stadtgebiet zu beiden Seiten der Bahntrasse ab, die neue Wache entsteht östlich der Gleise an der Marie-Curie-Straße – diese kann aber erst in Betrieb gehen und die Hochstraße aufgegeben werden, wenn die Verkehrsunterführung am Bahnhof fertig ist, damit die bis dato existierenden Schrankenzeiten die Rettung im Ernstfall nicht verzögern.