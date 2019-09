Erst Schützenfest in Langst-Kierst, dann Schießen um den Stadtschützenkönig : Robert Mertens, der Doppel-König von Meerbusch

Mit Robert Mertens stellt die 10. Kompanie pünktlich zum 30. Jubiläum erstmals einen Langst-Kierster Schützenkönig. Mertens wurde außerdem Stadtschützenkönig von ganz Meerbusch.

Das war ein tolles Fest-Wochenende für Robert Mertens: Der 45-jährige Diplom-Ingenieur wurde nicht nur Schützenkönig von Langst-Kierst, sondern am Tag drauf auch noch Stadtschützenkönig und ist damit oberste Schützen-Majestät von ganz Meerbusch. In Langst-Kierst fand erst das traditionelle Schützenfest statt, bevor am Sonntag ebenfalls dort das Schießen um den Stadtschützenkönig ausgetragen wurde, an dem sich alle amtierenden Schützenkönige beteiligten.