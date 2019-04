Meerbusch : Meerbusch rüstet sich für Klimawandel

Denise Lange, Klimaschutz- und Nahmobilitätsmanagerin der Stadt Meerbusch, macht den Klimawandel zum Thema. Foto: Stadt Meerbusch

Klimaschutzmanagerin Denise Lange lässt eine Stadtklimaanalyse erstellen. Die zeigt, wo es in der Stadt zu heiß wird.

Wenn sich in Städten die Hitze zwischen den Häusern staut und die hohen Temperaturen die Menschen belasten, dann sprechen Experten von sogenannten Hitzeinseln. Diese entstehen dort, wo viele Gebäude dicht an dicht und die meisten Flächen versiegelt sind. Wo sind Meerbuschs Hitzeinseln, und was kann die Stadt dagegen tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich Denise Lange, Klimaschutzmanagerin der Stadt Meerbusch. Aktuell lässt die Verwaltung eine Stadtklimaanalyse erstellen. Der Umweltausschuss hat dafür grünes Licht gegeben.

Klimazonen_MEER. Foto: Grafik: Maps4News, Podtschaske

„Die Analyse wird zeigen, wie das Temperatur-Niveau in den einzelnen Stadtteilen bei Tag und bei Nacht ist. Ich hoffe, dass wir im Sommer erste Ergebnisse bekommen“, sagt Lange. Denn dann könnte sie mit Schritt zwei beginnen: mit einem umfangreichen, flexiblen Klimaanpassungskonzept. „Das baut auf der Stadtklimaanalyse auf und zeigt, wie beispielsweise lange Trockenphasen, Stürme und Stark-Niederschläge das Klima in der Stadt verändern, worauf wir uns einstellen müssen und wie wir uns als Stadt an diese geänderten Bedingungen anpassen können.“

INFO Stadt bewirbt sich als „nachhaltige Kommune“ Modellprojekt Die Stadt Meerbusch bewirbt sich als „Nachhaltige Kommune NRW“. Für die 15 ausgewählten Kommunen erstellt das Land dann ein Nachhaltigkeitskonzept. Dabei geht es etwa um generationenübergreifende Wohnprojekte, artenreiche und regionale Pflanzungen, die Förderung von Rad- und Fußverkehr und um fair gehandelte Produkte. Klimaschutzmanagerin Denise Lange erklärt: „Danach wissen wir, wo wir als Stadt stehen, und wo wir könftig nachhaltiger handeln können.“ Ablauf Denise Lange bereitet aktuell die Bewerbung vor. Das fertige Konzept würde wohl nicht vor 2020 bei ihr auf dem Tisch liegen. Falls Meerbusch nicht ausgewählt wird, könnte die Stadt auf eigene Kosten ein Nachhaltigkeitskonzept in Auftrag geben. Darüber müsste aber die Politik abstimmen.

Der Klimawandel sei längst Realität. „Wir haben längere Hitzeperioden und Extremwetterereignisse. Jede Stadt muss sich damit beschäftigen, um ihren Bewohnern maximalen Schutz und Komfort zu bieten“, sagt die 31-jährige Diplom-Geografin. Betroffen seien verschiedene Bereiche: Etwa der Straßenbau (Straßen und Kanäle müssen Hochwasser standhalten), das Grünflächenamt (neu gepflanzte Bäume müssen Trockenheit aushalten), die Stadtplanung (Frischluftschneisen in Neubaugebieten einplanen) und die Feuerwehr (Maßnahmen bei Starkregen und geeignete Rettungswege). Denise Lange: „Wir in Meerbusch müssen wissen, wie wir aufgestellt sind, um für die Zukunft gerüstet zu sein.“ Aktuell holt sie Angebote für das Klimaanpassungskonzept ein, um anschließend den Auftrag vergeben zu können. Das Geld für die Stadtklimaanalyse steht bereits im Haushalt 2019 bereit (30.000 Euro).

Rund 40.000 Euro kostet eine solche Stadtklimaanalyse, sagt Denise Lange. Für Meerbusch hat sie jedoch ein „Schnäppchen“ ausgehandelt: Die Stadt muss 50 Prozent weniger bezahlen, weil sie sich einfach an die Stadt Düsseldorf „ranhängt“. „Die Firma, die für Düsseldorf bereits die zweite Stadtklimaanalyse erstellt, hat angeboten, das Untersuchungsgebiet um das Stadtgebiet Meerbusch zu erweitern, da sich sowieso Synergieeffekte ergeben“, erzählt Lange. „So kann mit wenig Mehraufwand kurzfristig eine detaillierte Analyse für Meerbusch erstellt werden.“