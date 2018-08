Meerbusch: Hat der Markt in Nierst eine Zukunft?

Dem Bäcker reicht der Umsatz nicht, der Käsehändler hat gesundheitliche Probleme, übrig bleibt nur noch der Geflügelverkäufer: Was wird aus dem kleinen Markt auf dem Dorfplatz?

Doch nicht so ganz. In einer Ecke, am Eingang zu den Bürgerräumen, stehen Tisch und Bänke. Das ist das Marktcafé, das als Ergänzung des Marktgeschehens eingerichtet wurde. Mehrere Frauen sitzen bei Kaffee und Kuchen zusammen und tauschen Neuigkeiten aus dem Dorf aus. Sie warten auf den Verkaufswagen von Christoph Cartigny, der derzeit den ganzen Markt bildet.

Termin Am kommenden Freitag, 24.August, ist wieder Markttag auf dem Dorfplatz in Nierst.

„Das ist wirklich schade, dass die Verkaufsstände immer weiter abgenommen haben“, sagt Inge Rose und steht mit dieser Meinung nicht alleine da. „Am Anfang gab es Käse, Brot, Fisch, Geflügel und Gemüse“, zählt eine der Damen auf. Doch nach und nach hätten alle aufgegeben, bis auf den Wild- und Geflügelhändler, der auf seiner Tour von Moers nach Willich in Nierst Station macht. Als er an diesem Freitag um die Ecke biegt – es ist inzwischen 15 Uhr - stehen bereits die ersten Kunden auf dem Platz. „Ich komme gerne hierhin“, sagt der Markthändler. „Die Leute sind sehr nett hier.“ Und es liege halt auf seiner Route. Gute Qualität gäbe es bei Cartigny, sagt einer der Kunden, der es gleichfalls schade findet, dass keine weiteren Stände vorhanden sind.

Gibt es zu wenig Kunden in Nierst? Da sei möglich, räumt Rose ein. Berufstätige würden oft schon auf dem Weg nach Hause einkaufen. Andererseits kommen manche Kunden sogar aus Strümp oder Lank. Sie war selbst ein Jahr lang als Bäckereiverkäuferin – erst für Bölte aus Lank, dann für Hilgers aus Osterath – auf dem Nierster Markt. „Ich hatte an einem Nachmittag rund 30 Kunden. Da ist der Umsatz einfach zu gering“, erzählt sie. Außerdem müssen das Brot und die Brötchen, die nicht verkauft werden, weggeworfen werden. Sie dürfen laut Vorschrift nicht wieder zurück in den Laden. Zudem gibt es mit dem Bauernladen Paas gleich gegenüber echte Konkurrenz mit täglichen Öffnungszeiten. Allerdings hat dieser nicht alle Lebensmittel, so dass die Kunden Eier, Wurst, Geflügel, Wild oder Lammfleisch auf dem Markt einkaufen. „Für einen Fischwagen ist Freitag nachmittag nicht der richtige Termin“, ergänzt Rose. Denn wer esse schon am Samstag Fisch? Traditionell werde dieser am Freitagmittag auf den Tisch gebracht.