Handball-Damen aus Meerbusch TDL-Frauen bleiben in der Erfolgsspur

In der Herren-Landesliga hat der Meerbuscher HV seinen Negativlauf fortgesetzt. Der Aufsteiger unterlag der HSV Überruhr II mit 24:27 (12:15) und blieb damit zum sechsten Mal in Folge ohne Punkte. „Bei uns ist derzeit der Wurm drin. Wir agieren zwar häufig auf Augenhöhe, doch in den entscheidenden Moment fehlt uns das nötige Quäntchen Glück“, so Trainer Patrick Losco. Nach ausgeglichener Anfangsphase (4:4/8.) setzten sich die Gäste nach einer Viertelstunde auf 9:6 ab. Diesem Drei-Tore-Rückstand lief der MHV in der Folge vergeblich hinterher (10:13/26., 14:17/34., 18:21/46., 21:24/54.). „Immer wenn wir drauf und dran waren, näher heranzukommen, haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt“, sagte Losco. Top-Werfer des MHV war Rob Hollburg (10).