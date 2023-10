Handball-Teams aus Meerbusch TDL-Teams wollen Reaktionen auf erste Niederlagen zeigen

Nach einer vierwöchigen Herbstpause greifen auch die Herren des TuS TD 07 Lank wieder in den Landesliga-Spielbetrieb ein. Am Samstag um 19.30 Uhr möchten sie bei der Turnerschaft Grefrath ein anderes Gesicht zeigen als bei der ersten Saison-Niederlage in St. Tönis (19:20). „Ich erwarte eine klare Leistungssteigerung“, betont Trainer Alexander Gronwald, der die spielfreie Zeit dazu genutzt hat, mit seinem Team am Torabschluss zu feilen. „Unsere schwache Chancenverwertung zieht sich durch die Saison, deswegen haben wir intensiv daran gearbeitet“, sagt Gronwald. Eine traurige Nachricht musste Treudeutsch verkraften, denn Alexander Görtz muss seine Karriere wegen einer schweren Knieverletzung beenden. „Alex wird uns als Führungsspieler und Leistungsträger extrem fehlen“, so Gronwald.