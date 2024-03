Meerbusch MHV und OTV haben Aufstieg im Visier

Mit dem jüngsten 33:27 (15:14-)Erfolg bei Welfia Mönchengladbach festigte die Mannschaft von Trainer Gero Leigraf ihren zweiten Rang. In einer langen Zeit ausgeglichenen Partie zog der OTV zwar häufiger auf zwei Tore davon (8:6/11. 13:11/24., 17:15/32., 23:21/44.), die Hausherren glichen jedoch immer wieder aus. In der Schlussphase erhöhten die Osterather die Schlagzahl und entschieden das Spiel dank eines 7:2-Laufs für sich. „Wir haben am Ende den Angriff, die Abwehr und unser Tempospiel gut in den Griff bekommen und daher verdient gewonnen, was angesichts unseres dezimierten Kaders nicht selbstverständlich war“, so Leigraf. Beste Werfer waren Lucas Scheidt (11/1) und Benedikt Nix (9).