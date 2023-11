Handballvereine aus Meerbusch TDL-Herren behaupten Spitzenplatz dank Arbeitssieg

Sein Team startete schwerfällig in das Spiel, wandelte einen 1:3-Rückstand aber schnell in einen 5:3-Vorsprung um. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Führung immer wieder wechselte. Während die Gastgeber offensiv überzeugten, offenbarten sie in ihrer Deckung erneut Schwächen. „Wie schon zuletzt in der ersten Halbzeit in Grefrath haben wir zu viele leichte Gegentreffer kassiert“, monierte Gronwald.