Sport in Meerbusch Lanker Handball-Damen wollen sich in Spitzengruppe etablieren

In der vergangenen Spielzeit waren die Lankerinnen erstmals in der 3. Liga angetreten. Trotz teils ordentlicher Auftritte mussten sie am Ende wieder den Gang zurück in die Regionalliga antreten. „Die Mädels haben in dem Jahr wichtige Erfahrungen gesammelt, die sie sicher auch in dieser Saison voranbringen werden“, sagt Goebel, die mit ihrer Mannschaft einen Platz unter den Top drei anpeilt: „Wir möchten uns definitiv in der Spitzengruppe etablieren. Ob es für mehr reicht, wird sich im Laufe der Saison zeigen.“